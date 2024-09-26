Группировка «Запад» захватила 43 опорных пункта ВСУ

Бойцы группировки ВС РФ «Запад» захватили 43 опорных пункта противника в зоне СВО. Ракетчики поразили 14 пунктов управления вражескими беспилотниками, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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