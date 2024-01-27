В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией

Германия не готова к противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, для «непоколебимой уверенности» в том, что в Европе будет царить мир, больше нет места, а Германия «не готова защищать себя от проблем безопасности», с которыми регион может столкнуться в будущем.