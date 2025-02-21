Все о спецоперации на 20 февраля: сокрушительный удар по ВСУшникам, уничтожение украинского диверсанта и неожиданное заявление Трампа

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, в Курской области отражены четыре атаки ВСУ.
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