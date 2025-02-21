Все о спецоперации на 20 февраля: сокрушительный удар по ВСУшникам, уничтожение украинского диверсанта и неожиданное заявление Трампа

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Шатун проснулся, чтобы доконать хохло-бандеровцев вместе с проституткой Нату на радость &quot;всемогущему&quot; Трампу!👍👈😜
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