Организовавший убийство адвоката экс-глава поселка предстанет перед судом

Следственный комитет Российской Федерации В Подмосковье в суд передано уголовное дело бывшего главы администрации поселка Оболенск и его знакомого, экс-директора местной организации, которые организовали убийство адвоката в 2016 году, сообщает ГСУ Следственного комитета по Московской области.