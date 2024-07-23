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Недееспособный может быть использован для снятия ответственности за военную агрессию США против России.

Недееспособный может быть использован для снятия ответственности за военную агрессию США против России.

Промежуточное политическое положение Байдена после ухода его от предвыборной гонки, связанное с его старческим нездоровьем, ограниченной дееспособностью и когнитивными нарушениями, может быть использовано американской властью в целях смягчения ответственности за предстоящие военно-агрессивные действия США в конфликте России и Украины, а также во всём мире.

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Комментарии
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Наталья Большунова
А вот это очень даже возможно. И некого винить и некого судить!!!
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18 час.
TF
Tatyana Fedotova
От подлых и жадных сволочей можно ожидать чего угодно. Для них ничего не свято.
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17 час.

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