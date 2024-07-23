Недееспособный может быть использован для снятия ответственности за военную агрессию США против России.

Промежуточное политическое положение Байдена после ухода его от предвыборной гонки, связанное с его старческим нездоровьем, ограниченной дееспособностью и когнитивными нарушениями, может быть использовано американской властью в целях смягчения ответственности за предстоящие военно-агрессивные действия США в конфликте России и Украины, а также во всём мире.
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