Недееспособный может быть использован для снятия ответственности за военную агрессию США против России.

Промежуточное политическое положение Байдена после ухода его от предвыборной гонки, связанное с его старческим нездоровьем, ограниченной дееспособностью и когнитивными нарушениями, может быть использовано американской властью в целях смягчения ответственности за предстоящие военно-агрессивные действия США в конфликте России и Украины, а также во всём мире.