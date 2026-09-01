Путин предложил народу Армении провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением провести в Армении референдум, на котором граждане страны смогут выбрать между дальнейшим сотрудничеством с Европейским союзом (ЕС) и сохранением участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).