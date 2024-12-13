Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших мессенджеров в мире —Viber Роско...

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших мессенджеров в мире —ViberРоскомнадзор (РКН) ограничил доступ к популярному мессенджеру Viber в России, объяснив своё решение нарушением платформой требований российского законодательства к организаторам распространения информации.