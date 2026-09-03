Минобороны России за ночь уничтожило 416 украинских дронов

С 2 по 3 сентября силы ПВО России перехватили и уничтожили 416 украинских дронов самолётного типа. Операция охватила 15 регионов, включая Московскую область, Крым и акваторию Чёрного моря, сообщило Минобороны России.
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