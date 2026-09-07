Тело генерала Младича после отпевания отправили к месту погребения

БЕЛГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Тело бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича после отпевания с участием Патриарха Сербского Порфирия в храме Святого евангелиста Луки в Белграде погрузили в катафалк и отправили к месту погребения.