Мировой автопром может попрощаться с тремя известными брендами

На фоне нестабильной ситуации на автомобильном рынке и смене лидера продаж, автомобильный концерн Stellantis сообщил о своем намерении прекратить выпуск автомобилей под тремя брендами Alfa Romeo, Dodge, а также Chrysler, который стали не рентабельными.
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