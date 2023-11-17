Украинские русофобы уничтожают друг друга

Misha Glusch

надо объяснить этому недополитику, что самая лучшая война - та, которой не было, а острие - самая хрупкая и ненадежная часть оружия, так что не обессудьте укропы, вы расходный материал и плодами победы воспользоваться не сумеете, да и победы никакой не будет, подохните за картофельную кожуру