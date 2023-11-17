Что значит увольнение русофобки Ирины Фарион из львовского университета @ Евгений Котенко/РИА Новости Tекст: Николай Стороженко Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке.
Украинские русофобы уничтожают друг друга
Комментарии
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Misha Glusch
надо объяснить этому недополитику, что самая лучшая война - та, которой не было, а острие - самая хрупкая и ненадежная часть оружия, так что не обессудьте укропы, вы расходный материал и плодами победы воспользоваться не сумеете, да и победы никакой не будет, подохните за картофельную кожуру
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20 час.
Александр Лагуткин
Ну и гадюшник! Поле освобождения ото всей этой заразы сколько же лет придется его чистить и выгребать оттуда это дерьмо!?
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20 час.
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