Ученые выявили случаи похищения детенышей среди обезьян

Ученые установили, что обезьяны-капуцины похищают детенышей обезьян-ревунов. Результаты исследования были опубликованы в понедельник в журнале Current BiologyПо словам эколога из Института поведения животных Макса Планка в Германии Зои Голдсборо, в период с 2022 по 2023 год, просматривая видеоматериалы с небольшого панамского острова, ученые зафиксировали не менее 11 похищений, пишет Guardian.