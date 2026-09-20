107-летняя ветеран проголосовала на дому в Ютазе

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой 107-летняя участница Великой Отечественной войны и ветеран труда Мухтарама Хаертдинова из села Ютаза проголосовала на дому в последний день выборов.
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