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Татар-информ

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107-летняя ветеран проголосовала на дому в Ютазе

107-летняя ветеран проголосовала на дому в Ютазе

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой 107-летняя участница Великой Отечественной войны и ветеран труда Мухтарама Хаертдинова из села Ютаза проголосовала на дому в последний день выборов.

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