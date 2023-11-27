«Копия Бондарчук», – 54-летняя Светлана Бондарчук впервые показала лицо 9-месячного сына Петра

В августе Светлана Бондарчук ошарашила публику крайне неожиданной новостью. Модель сообщила, что в начале 2023 года стала многодетной мамой.
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