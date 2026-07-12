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МРОТ в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей

В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров.

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