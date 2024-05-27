Пятьсот фунтов на то, что Земля плоская!

Сэмюэл Берли Роуботтом, писавший под псевдонимом «Параллакс», был британским писателем, лучшей работой которого была «Зететическая астрономия: Земля, а не Земля» (1849), в которой пытались доказать, что Земля была плоской.
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