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Майкл Биспинг: «Джейк Пол – кретин. Независимо от того, как закончится бой с Тайсоном»

«Джейк ничем не рискует, он ведет себя по-идиотски. Если он побьет Майка или, не дай бог, нокаутирует его, то будет настоящим придурком.

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