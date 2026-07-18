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Каррагер: «Тухель облажался хуже, чем когда-либо это делал Саутгейт»

Каррагер: «Тухель облажался хуже, чем когда-либо это делал Саутгейт»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026, раскритиковав тактические решения главного тренера Томаса Тухеля в полуфинальном матче с Аргентиной.

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