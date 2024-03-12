В Иркутской области задержали девушку в федеральном розыске с другом и наркотиками

В Саянске экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Тойота Марк 2», за рулем которого находилась девушка. Полицейские попросили документы для проверки, но девушка отказалась их предоставить, как и назвать свои данные.
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