Последняя неделя лета в Омской области начнется с дождей и туманов. К середине недели немного потеплеет.
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Последняя неделя лета в Омской области начнется с дождей и туманов. К середине недели немного потеплеет.