Трамп сможет заключить мирный договор между, но для этого потребуется больше, чем 24 часа Россия станет победителем в спецоперации на Украине в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Express.
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