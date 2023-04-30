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Президент Украины Зеленский: конфликт с Россией похож на большой пирог, который нужно разделить

Президент Украины Зеленский: конфликт с Россией похож на большой пирог, который нужно разделить

Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил текущий конфликт с Россией с большим пирогом, который делят на кусочки.

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