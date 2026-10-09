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Мировое обозрение

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Герой Ясско-Кишинёвской операции генерал Петрушевский

Герой Ясско-Кишинёвской операции генерал Петрушевский

Главное в тезисах: Прорыв, решивший судьбу Румынии: 104-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта Александра Петрушевского взломал глубоко эшелонированную оборону противника в ходе Ясско-Кишинёвской операции и стремительно занял города Роман, Хуши и Бакэу.

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