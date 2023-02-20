Рынок колеблется, в аутсайдерах НЛМК и "Яндекс"

Российский рынок в начале недели колеблется с выбором направления. Индекс МосБиржи на открытии прибавил 0,03%, до 2169,49 пункта, РТС - 0,74%, до 926,99 пункта, однако затем в первые минуты торгов оба индикатора перешли в отрицательную зону.