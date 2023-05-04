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Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что киевские власти совершили ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что киевские власти совершили ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в четверг, 4 мая, в интервью каналу Judging Freedom выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждут серьезные последствия после атаки на Кремль.

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