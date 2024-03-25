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«Ред Булл» пригрозил Риккардо заменой на Лоусона через 2 Гран-при (NZ Herald)

Пилоту «РБ» Даниэлю Риккардо поставили ультиматум, утверждает крупнейшее издание Новой Зеландии NZ Herald.

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