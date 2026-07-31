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Аргументы недели

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Диетолог опровергла пользу модных чипсов из крапивы: витамины исчезают при жарке

Диетолог опровергла пользу модных чипсов из крапивы: витамины исчезают при жарке

В социальных сетях набирает популярность новый гастрономический тренд — чипсы из крапивы. Пользователи собирают молодые листья растения, обваливают их в яичном кляре с мукой и специями, а затем обжаривают до хруста.

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