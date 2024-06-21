Суд арестовал главу WorldSkills Russia Уразова

Замоскворецкий райсуд Москвы вынес решение об аресте главы АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии