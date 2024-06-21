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Суд арестовал главу WorldSkills Russia Уразова

Суд арестовал главу WorldSkills Russia Уразова

Замоскворецкий райсуд Москвы вынес решение об аресте главы АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

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