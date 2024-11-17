В Камском Устье благодаря пожарному извещателю пенсионеры спаслись от пожара

В поселке Камское Устье в частном доме произошел пожар, однако благодаря установленным по муниципальной программе пожарным извещателям, 85-летняя женщина и 86-летний мужчина смогли вовремя покинуть здание.
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