Устойчивость населения к антибиотикам вскоре может стать одним из главных факторов увеличения смертности в мире, заявил вице-президент РАН Степан Калмыков 18 октября на международной конференции SKIF-2026 в Новосибирске, сообщает РИА Новости.
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