Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь в России

Журналист Владимир Соловьев выступил с предложением вернуть смертную казнь в России. По его словам, такую меру следовало бы применять к виновным в терактах, в том числе к причастным к гибели военного блогера Владлена Татарского.
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