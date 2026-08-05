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Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь в России

Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь в России

Журналист Владимир Соловьев выступил с предложением вернуть смертную казнь в России. По его словам, такую меру следовало бы применять к виновным в терактах, в том числе к причастным к гибели военного блогера Владлена Татарского.

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