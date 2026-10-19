Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Ниниева, который сейчас временно руководит Крымским районом, для избрания на должность его главы.
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