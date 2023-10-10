Николай Басков показал свою маму: «Выглядит как твоя герлфренд»

Николай Басков поделился с подписчиками совместным снимком с мамой. Совсем недавно ей исполнилось 68 лет, но на свои года родительница знаменитого артиста не выглядит, что и подметили интернет-пользователи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии