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Россиянам назвали неочевидную причину головной боли

Россиянам назвали неочевидную причину головной боли

Головную боль обычно списывают на повышенное давление, слабые сосуды, невралгию и остеохондроз, но часто она появляется из-за неправильного прикуса, рассказала ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич.

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