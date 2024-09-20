Россиянам назвали неочевидную причину головной боли

Головную боль обычно списывают на повышенное давление, слабые сосуды, невралгию и остеохондроз, но часто она появляется из-за неправильного прикуса, рассказала ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич.
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