Новые тематические «Тройки» и «Единые» появились в метро в честь Дня народного единства

В честь Дня народного единства в столице выпустили новые тематические проездные «Тройка» и «Единый». Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В честь Дня народного единства в столице выпустили новые тематические проездные «Тройка» и «Единый». Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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