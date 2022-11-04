Вечерняя Москва

17 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Halyna Pak
    дурак бендеровский!!!!Собянин поздравил...
  • Сергей Евсеенко
    Уже в открытую британцы готовят украинцев как эффективно проводить диверсии и терракты, направленные на россиян на те...Grayzone: Украина...
  • Валентина Литвяк
    Да и Слава Богу! Наконец то не будет на празднике остохреневшей Пугалкиной тусовки и прочей бездарной пены сбежавшей ...Собянин поздравил...

Новые тематические «Тройки» и «Единые» появились в метро в честь Дня народного единства

Новые тематические «Тройки» и «Единые» появились в метро в честь Дня народного единства

В честь Дня народного единства в столице выпустили новые тематические проездные «Тройка» и «Единый». Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх