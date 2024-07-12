На Украине призвали превратить дороги в «один сплошной аэродром»

На фоне ударов ВС РФ по украинским аэродромам бывший заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос высказался о важности подготовить замаскированные под дороги взлетные полосы.
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