Мошенники научились блокировать телефоны жителей Подмосковья

Жителей Московской области предупреждают о новом виде мошенничества.Мошенники придумали новую схему обмана, сообщили специалисты пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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