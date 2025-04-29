Благодатный огонь из Иерусалима впервые доставили в блиндажные храмы в зоне СВО

РИА Новости/Алексей Майшев Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа (ЦВО) впервые доставили частицу благодатного огня, которая была привезена из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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