Благодатный огонь из Иерусалима впервые доставили в блиндажные храмы в зоне СВО

РИА Новости/Алексей Майшев Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа (ЦВО) впервые доставили частицу благодатного огня, которая была привезена из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).