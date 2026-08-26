Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске эксперты разработали предварительную схему устройства подпорной стены на Большой Советской

В Смоленске эксперты разработали предварительную схему устройства подпорной стены на Большой Советской

Параллельно специалисты приступил к разработке технического задания по восстановлению дорожного полотна Глава Смоленска Александр Новиков после выезда на участок пострадавшей от оползня Большой Советской провёл штаб с ответственными представителями правительства региона и администрации города.

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