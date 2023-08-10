Пряный арбузно-томатный гаспачо с печеными овощами на гриле

Ингредиенты:— мякоть арбуза 700 г— томаты (желательно мясистый сорт, у меня были махитос) 1,5 кг— огурцы 700 г— молодой чеснок 4 зубчика— одна большая красная луковица— один большой болгарский перец— свежий тайский чили 1 шт— базилик фиолетовый свежий 30 г— мята свежая 30 г— оливковое масло 150 мл— бальзамический уксус 2 ст л— я использовал наш маринад с копченой паприкой,лемонграссом и фенхелем, но если нет смеси под рукой, добавьте соль/перец по вкусу— для подачи (лайм, авокадо, гренки) Способ приготовления: 1.