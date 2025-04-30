Уроженец Алтая после СВО стал советником московского бизнес-департамента

Эдуард Шонов займется продвижением инициатив, которые укрепят технический потенциал столицы Уроженец Камня-на-Оби Эдуард Шонов назначен советником столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, сообщает ТАСС.
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