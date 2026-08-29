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DigitalBridge приобретает австралийского оператора умных счетчиков PLUS ES

DigitalBridge приобретает австралийского оператора умных счетчиков PLUS ES

Американская инвестиционная компания DigitalBridge Group достигла соглашения с энергетической группой Ausgrid о приобретении 100% акций австралийской платформы интеллектуального учета электроэнергии PLUS ES.

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