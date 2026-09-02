Алиса Вокс продает дом с камином в Петербурге за 30 миллионов

Специальная рубрика, которая рассказывает о самых интересных постах звезд в социальных сетях. Сегодня в поле внимания оказались Алиса Вокс, Кейт Бекинсейл и Алена Рапунцель.
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