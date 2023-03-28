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Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что британские танки Challenger скоро приступят к выполнению боевых задач

Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что британские танки Challenger скоро приступят к выполнению боевых задач

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников утром во вторник, 28 марта, заявил, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 приступят к выполнению боевых задач в скором времени.

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