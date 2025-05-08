Технологии будущего на Параде Победы: анонсируемые образцы вооружений 2025 года Юлия ЧелкановаТехника на Параде Победы 2025 года обещает стать настоящим зрелищем, объединяющим как новейшие разработки, так и исторические образцы.
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