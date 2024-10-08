Если чувствуешь себя одинокой ледышкой, примёрзшей к равнодушному порогу, то ЖИВИ О ДРУГОМ… Растеряй чужие инструкции, в которых счастье обещают только после великих страданий на предпоследней минуте дурацкого фильма… Живи о другом… И с другим… На помойку снеси мешки со всеми, кто “был тебе послан для опыта”… Опыты жестоки даже над лягушками… А человеческий опыт боли, унижения, разрушения, жертвенного терпения, и унылого приспособления – это опыт на тот свет… не на этот точно… Живи о другом… Носи то, что приятно ТВОЕМУ телу, а не чужому взгляду… Ходи не на ходулях, ешь не три росинки, выбирай любой цвет, форму, наполнение… Тот, кто знает, какой тебе быть, что в тебе поломать, и чем поступиться – нуждается не в тебе, а в объекте отработки своих амбиций, которым не соответствует… Ему нужен личный пудель на коротком поводке, которому он будет менять гриву под настроение… Живи о другом… И с другим… С тем, кто дышит с тобой, слышит тебя, верит в тебя… Кто приносит к тебе свои победы и поражения, и не теряет от этого ценности… Кто ночами целует в затылок… С кем кусочек на двоих, и жизнь – точно так же… Кто не ищет тебе ни крупных замен, ни бонусных коек на всякий случай… И кого сама не сдашь ни за какие соблазны… Или живи с собой… Это не плохо, и это не страшно… Это проще, чище, и легче, чем прислуживать самопровозглашённому барину, приносящему себя на обслуживание отовсюду, где удалось мягко прилечь… Не видящему в тебе никого, кроме смиренной молчуньи, готовой на всё… И легко разменивающей тебя на любые удовольствия… Живи о другом… Учись тому, чего не умела… Пробуй то, чего не пробовала… Ищи применение всему, что есть в твоих знаниях… Знай, что способность заработать себе на жизнь – это лучший способ не вляпаться в бытовую виктимность, где на женщине пляшут жёсткие танцы, понимая, что деваться ей некуда… Живи о другом… Перестань переживать о том, что кого-то разочаровала, чьи-то ожидания не оправдала, а в чьи-то ряды не влилась… Ты пишешь свою историю, исключительно свою, а не жалкую повесть о том, когда уже можно повеситься после того, как всем угодила, всем понравилась, и выполнила все пункты в дремучем списке общественных установок для женщин… Живи о другом… О том, что важно для тебя… Ты знаешь, ЧТО для тебя важно?… Знаешь, какая ты на самом деле, или потерялась в этом бесконечном театре чужих ролей?… Знаешь, что делает тебя счастливой?… Знаешь, чего просит твоя душа, и на что откликается твоё тело?… Знаешь, с какими травмами ты не справилась, и где тебе нужна помощь?… Знаешь, что продолжает преследовать тебя и пугать даже в те моменты, когда ты одна?… Знаешь, где ты хочешь жить…с кем…почему?… Знаешь, что точно необходимо менять?… Думай… Не один раз, и не чужими установками, в которых одни несчастные учат как быть несчастными других… Живи о другом… Потому что ты не правопреемница чужих несчастий… Вот, пожалуй, и всё, что я хотела тебе сегодня сказать… Нет, я не учу тебя… Я предлагаю… Нравится – твоё, не нравится – значит, нет… А мне давно нравится ЖИТЬ О ДРУГОМ…опубликовано econet Автор Лиля Град P.