В Симферополе со стихийной торговлей «боролись» с помощью взяток от торговцев

Трех бывших сотрудников администрации Симферополя обвиняют во взяточничестве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники должны были бороться со стихийной торговлей, но на деле брали деньги за покровительство нелегалам: они «не обращали» внимание на несанкционированные торговые точки и предупреждали их владельцев о проверках.
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