РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    АНИКА  ВОЯКИ , БЕЗ  Западной поддержки ЛЯХИ  вообще  НИКТО  и звать  НИКАК ...!!!Польский глава ми...
  • Evgenija Palette
    Байден... Дезинформация... А то! ИЗВЕСТНЫЙ АФЕРИСТ!СМИ: В Госдепе и ...
  • Алекс Сэм
    Мечтать не вредно«Без суда и следс...

В Симферополе со стихийной торговлей «боролись» с помощью взяток от торговцев

В Симферополе со стихийной торговлей «боролись» с помощью взяток от торговцев

Трех бывших сотрудников администрации Симферополя обвиняют во взяточничестве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники должны были бороться со стихийной торговлей, но на деле брали деньги за покровительство нелегалам: они «не обращали» внимание на несанкционированные торговые точки и предупреждали их владельцев о проверках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх