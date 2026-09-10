Мендель: Европа пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

Европа пересмотрит помощь Украине после требования президента страны Владимира Зеленского предоставить часть денег из кредита, предусмотренного на следующий год, на покрытие дефицита военного бюджета в 27 миллиардов долларов.
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