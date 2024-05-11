В МИД сообщили об остановке производств в Финляндии из-за русофобской политики

Отношения Финляндии и России ухудшились из-за русофобской политики финской власти. В результате промышленные предприятия в Финляндии останавливаются, турбизнес испытывает убытки, а регионы, граничащие с Россией, теряют население.
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