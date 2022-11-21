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Владимир Сальников: «Рассчитываю, что до конца года мы еще увидим Ефимову и Морозова»

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что рассчитывает до конца года увидеть на соревнованиях в России Юлию Ефимову и Владимира Морозова.

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